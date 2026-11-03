Bucchioni: "De Gea non esce mai, anche sul primo gol ha commesso un grande errore, non lo confermerei"

Il giornalista ha parlato del portiere spagnolo dei viola

Il tema del portiere in casa Fiorentina continua a far discutere tifosi ed addetti ai lavori, e l’ultimo intervento di Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno ha riacceso il dibattito sul futuro della porta viola. "Anch'io credo che per l'anno prossimo la Fiorentina debba puntare con decisione su Tommaso Martinelli, un profilo giovane, cresciuto proprio nel vivaio di casa e che ad Avellino sta dimostrando, in un campionato difficile e probante, di avere un'ottima reattività e la personalità necessaria per poter fare il titolare della Fiorentina nella prossima stagione."

"De Gea è stato indubbiamente un grande portiere, ma anche ieri ha commesso un errore importante sul primo gol, confermando che nel calcio moderno serve altro. Devi uscire, devi essere reattivo, non puoi permetterti di rimanere sempre tra i pali», è la constatazione amara di fronte alle ultime prestazioni dello spagnolo.

Anche sui cross, infatti, l'ex Manchester United mostra limiti evidenti: «Non esce mai, ci sono troppi palloni che cadono spioventi in area di rigore senza che lui esca e se li prenda».

Per questo motivo la Fiorentina deve avere la forza di guardare avanti e andare oltre: «Lo ricordiamo, gli vogliamo bene e gli saremo sempre grati per quello che ha dato, però per l'anno prossimo andrei dritto su Martinelli», per affidare finalmente i pali viola a un giovane talento di prospettiva e di assoluta personalità.