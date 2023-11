Bucchioni: “Data troppa importanza alla partita contro il Cukaricki, dovevi vincere e basta. Un allenamento”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo il Cukaricki e alle porte del Bologna, queste le sue parole:

“È stata data troppa importanza alla partita di giovedì, è stata una Non partita, dovevi ottimizzare, polemiche assurde, quante ne abbiamo viste di partite così, è stato un allenamento, non serviva stravincere, per giocare bene devi essere in 2. Si è andati a cercare il pelo nell’uovo, il campionato è un’altra storia. Il Bologna è una squadra duttile, la seconda miglior difesa del campionato, Zirkzee è forte vede la porta, Thiago Motta è bravo ed è cresciuto tanto dai tempi di Genoa, serve una Fiorentina straordinaria, una squadra normale può andare in difficoltà

La Fiorentina è la Fiorentina quando gioca da squadra, se non lo fai vai in difficoltà, qui non ci sono campioni, ad eccezione di Nico Gonzalez, se vai forte allora fai rendere tutti al massimo, altrimenti no quindi inutile chiedere qualcosa ai singoli quando la squadra non gioca a gestisce, se non si lavora da squadra nessuno riesce ad emergere. Quella di giovedì è una partita che vale un’amichevole. Il Bologna ha 1 punto in più rispetto alla squadra viola.”

