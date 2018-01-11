Bucchioni: "Corvino compra troppi giovani che non giocano. Chiesa? Difficile che resti"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Non penso che la Fiorentina comprerà un giocatore determinante, non ci sono i presupposti. Farà qualche operazione di piccolo cabotaggio".Prose...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Non penso che la Fiorentina comprerà un giocatore determinante, non ci sono i presupposti. Farà qualche operazione di piccolo cabotaggio".

Prosegue su un dichiarato obiettivo dei viola: "Antonelli preferisce restare a Milano".

E su Hagi: "Hagi Non è stato gestito benissimo, anche lasciando una percentuale su una futura rivendita è comunque una sconfitta. Corvino sta comprando tantissimi giovani che però non vengono impiegati e si rischiano nuovi casi analoghi".

Conclude con un pensiero su Chiesa: "Chiesa a Firenze per un’altra stagione? Poche possibilità. La Fiorentina dice che non vuole venderlo ma anche volendo come potrebbe tenerlo con una squadra del genere?".