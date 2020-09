Bucchioni: “Commisso sbaglia nella comunicazione. Non può comprare calciatori da 40 milioni”

“La Fiorentina – ha detto Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana – non può spendere 40 milioni per ogni calciatore, rischierebbe di fallire per quello che fattura. Commisso? Sbaglia nella comunicazione, dice che qualificarsi per l’Europa League equivale ad una vera e propria vittoria. Manca il bomber da 20 gol a stagione, Chiesa non ha mai detto di voler andar via. Purtroppo il calcio è cambiato e dipende da quali proposte gli arriveranno”.

COMMISSO OGGI IN VISITA DOVE SORGERÀ IL NUOVO CENTRO SPORTIVO DI BAGNO A RIPOLI. TUTTE LE FOTO