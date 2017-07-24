Bucchioni: "Su Bernardeschi tempi sbagliati, si sarebbe dovuta creare un'asta. 10% sulla futura vendita idea di Cognigni"

La vendita di Bernardeschi è stata fatta troppo in ritardo. Giocatore con la testa altrove" così Enzo Bucchioni a Radio Bruno

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"È un’operazione fatta in ritardo. Il giocatore non era concentrato, bisognava cederlo prima, magari scatenando un’asta tra Chelsea, Inter e Juventus. Il 10% sulla futura rivendita è un’idea di Cognigni, lo fece anche per Ljajic. La Juventus lo segue da tanto tempo, crede che possa diventare un vero campione"