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Bucchioni: "Su Bernardeschi tempi sbagliati, si sarebbe dovuta creare un'asta. 10% sulla futura vendita idea di Cognigni"

La vendita di Bernardeschi è stata fatta troppo in ritardo. Giocatore con la testa altrove" così Enzo Bucchioni a Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 16:54
Bucchioni: "Su Bernardeschi tempi sbagliati, si sarebbe dovuta creare un'asta. 10% sulla futura vendita idea di Cognigni" -
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Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"È un’operazione fatta in ritardo. Il giocatore non era concentrato, bisognava cederlo prima, magari scatenando un’asta tra Chelsea, Inter e Juventus. Il 10% sulla futura rivendita è un’idea di Cognigni, lo fece anche per Ljajic. La Juventus lo segue da tanto tempo, crede che possa diventare un vero campione"

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