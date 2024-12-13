Bucchioni: "Basta parlare di Biraghi, un granellino di sabbia nel deserto. Storia nata e morta subito"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha così parlato del caso Cristiano Biraghi, nato nei giorni scorsi dopo le parole di Raffaele Palladino e Mario Giuffredi: “Non parliamo più di...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha così parlato del caso Cristiano Biraghi, nato nei giorni scorsi dopo le parole di Raffaele Palladino e Mario Giuffredi: “Non parliamo più di Biraghi, un granellino di sabbia nel deserto: una storia di spogliatoio che doveva rimanere sottotraccia. Dispiace che abbia perso il posto ma è una storia nata e morta nel momento in cui Palladino ha parlato in conferenza stampa. Un piccolo incendio che comunque è già stato spento, la casa-Fiorentina non è stata intaccata da questa vicenda. Poi è stato sbagliato massacrare Biraghi, ma quella è un'altra storia…".

BOVE LASCERÀ CAREGGI NELLE PROSSIME ORE E ANDRÀ AL VIOLA PARK PER SALUTARE LA SQUADRA E LA SOCIETÀ

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