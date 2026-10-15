Bucchioni attacca Paratici: "Ha speso 150 milioni per una squadra con limiti enormi, in questo ha fallito"

Il direttore di Italia 7 ha criticato l'operato di Fabio Paratici

A poche ore dalla delicata sfida casalinga contro il Como di Cesc Fabregas, il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Salotto Viola per fare il punto sulla Fiorentina guidata da Paolo Vanoli:

“C'è ancora tanta amarezza per la pessima prestazione contro il Genoa, un passo falso che nessuno avrebbe mai pronosticato: la squadra è tornata a mostrare la stessa inerzia e inconcludenza ammirata nelle prime uscite stagionali. Nei primi trenta minuti i rossoblù ci hanno letteralmente surclassati, e al di là di ogni attenuante questo è un dato inaccettabile. Sotto il profilo caratteriale e dell'agonismo, un gruppo deve scendere in campo sempre con la massima determinazione. È da qui che bisogna ripartire, analizzando gli errori e lavorando sodo, per quanto il compito si prospetti tutt'altro che semplice”.

Carenze strutturali e mancanza di leader Bucchioni ha poi evidenziato un limite che genera forte preoccupazione:

“Vanoli è il secondo allenatore a sedersi sulla panchina viola in meno di tre mesi, e sta affrontando le medesime criticità del suo predecessore. La rosa è stata allestita puntando su moltissimi giovani di talento — qualità che certamente non difetta —, i quali però pagano lo scotto dell'inesperienza e faticano a garantire la continuità richiesta in contesti simili. Alcuni ragazzi accusano grosse difficoltà e rischiano di perdersi per strada. Servivano almeno un paio di elementi di forte carisma capaci di fare da chioccia e prendere per mano il resto del gruppo. Al contrario, abbondano la gioventù e il talento, ma difettano l'esperienza e la leadership”.

Un reparto arretrato da registrare Tra le lacune strutturali più evidenti, il direttore ha puntato il dito sui reparti chiave:

“Mancano almeno un paio di pedine fondamentali, a cominciare dal cuore della difesa: serve un centrale carismatico capace di comandare il reparto. Analogamente, manca un centrocampista dello stesso spessore. Sono carenze che ci trascineremo per l'intera stagione, rendendo estremamente faticoso dare un'identità solida a questa squadra. Il rischio concreto è quello di andare incontro all'ennesima stagione di transizione”.

Investimenti importanti, ma programmazione rivedibile Inevitabile una riflessione sul fronte economico e di mercato:

“Nonostante una campagna acquisti che, considerando gli obblighi e i diritti di riscatto, ha portato la proprietà a investire quasi 150 milioni di euro, il campo sta dimostrando che la squadra non è stata assemblata nel modo migliore, mettendo a dura prova il lavoro dei tecnici. Non credo che Raffaele Palladino o altri abbiano definito la rosa intoccabile; piuttosto, si tratta di una narrazione promossa dalla società. Gli allenatori si limitano giustamente a evidenziare problemi che lo stesso Vanoli ha riscontrato fin dal primo giorno, affidandosi completamente al lavoro sul campo, che rischia di diventare il leitmotiv della stagione”.

I limiti di Fabio Paratici Infine, un giudizio severo sull'operato del direttore sportivo viola: