Bucchioni: “Andrebbe legato e portato via chi criticava Italiano per aver messo Parisi terzino destro”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della critica fatta a Italiano per aver schierato Parisi a destra, queste le sue parole:

“C’è gente che si è lamentata con Italiano perchè metteva Parisi a destra, ma lo metteva perchè non aveva nessun altro (infortunati Kayode e Dodò ndr), chi faceva questa critica andava legato e portato via. Basta guardare le partite della Fiorentina per capire quanto è importante la catena di destra per il gioco viola. Pierozzi è stato sfortunato, poteva essere un’alternativa, lo scorso anno in serie B aveva fatto bene, doveva inserirsi in un meccanismo ma se salti la preparazione quando devi capire il gioco e inserirti non è facile, dal punto di vista fisico e della conoscenza dei meccanismi non è pronto. Una valutazione sul mercato andrà fatta alla fine del mese”

