Bucchioni: "A gennaio l'addio di Borja Valero all'Inter, Conte non lo vuole vedere nemmeno in fotografia"
Questo un estratto dell'editoriale di Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:"Conte vorrebbe anche una controfigura tecnica di Lukaku e non essendo arrivato Dzeko il vuoto è rimasto. Piace Giroud che i...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 05:05
Questo un estratto dell'editoriale di Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:
"Conte vorrebbe anche una controfigura tecnica di Lukaku e non essendo arrivato Dzeko il vuoto è rimasto. Piace Giroud che il Chelsea ha voglia di vendere. Questa la rosa dei papabili, qualcosa Conte avrà con l’addio ai vari Borja Valero e compagnia che il tecnico non vorrebbe vedere neppure in fotografia"