Bucchioni: "A gennaio l'addio di Borja Valero all'Inter, Conte non lo vuole vedere nemmeno in fotografia"

Questo un estratto dell'editoriale di Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com:"Conte vorrebbe anche una controfigura tecnica di Lukaku e non essendo arrivato Dzeko il vuoto è rimasto. Piace Giroud che i...

A cura di Redazione Labaroviola 08 novembre 2019 05:05

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