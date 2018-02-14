Bucchioni: "Confermo che i Della Valle non vendono più, però Diego deve tornare a farsi sentire"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Da due anni a questa parte la situazione è altalenante a livello societario. Manca il timbro di Diego Della Valle,...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Da due anni a questa parte la situazione è altalenante a livello societario. Manca il timbro di Diego Della Valle, che deve dirci che cosa ha intenzione di fare. Sono stanco di aspettare, ma le certezze possono arrivare solo da lui. Ci sono comunque degli indizi che ci portano a pensare che la proprietà non voglia più vendere, a partire dall’investimento per il centro sportivo giovanile ed il progetto nuovo stadio. Se ci mettiamo anche le voci che circolano su un rilancio a livello sportivo, è normale credere che i Della Valle non siano più intenzionati a mollare. Per riavvicinarsi alla piazza sono necessari i risultati sportivi, bisogna tornare a fare calcio. Altrimenti la gente ti va contro”.