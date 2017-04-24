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Bucchioni: "I Della Valle hanno paura a cedere Bernardeschi"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu, dove ha parlato di Fiorentina: "Le bandiere? I Della Valle hanno paura a cedere i giocatori importanti come Bernardeschi per via delle contestaz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2017 16:23
Bucchioni: "I Della Valle hanno paura a cedere Bernardeschi" -
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Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu, dove ha parlato di Fiorentina: "Le bandiere? I Della Valle hanno paura a cedere i giocatori importanti come Bernardeschi per via delle contestazioni della piazza, ma è inutile tenere un giocatore che ha in testa un’altra squadra, e che deve fare il leader da solo. In una stagione così fallimentare, comunque, il mister ha fatto crescere sia lui che Chiesa e Babacar”.

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