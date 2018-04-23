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Bucchioni: "Fiorentina? Si salvano in 6-7, il resto via. Corvino pensa di essere ancora al Lecce..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento viola ai microfoni di Radio Bruno: "Questa è una squadra palesemente svuotata. Io mi alzo ancora in piedi per quello che ha fatto la Fiorentina n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 aprile 2018 15:49
Bucchioni: "Fiorentina? Si salvano in 6-7, il resto via. Corvino pensa di essere ancora al Lecce..." -
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento viola ai microfoni di Radio Bruno: "Questa è una squadra palesemente svuotata. Io mi alzo ancora in piedi per quello che ha fatto la Fiorentina nel periodo dopo la tragedia Astori, ma basta poco per metterla a nudo, è stata sufficiente una prova sotto tono di Chiesa, che spesso ha trascinato, e l’assenza di Pezzella. Mi fanno paura i discorsi che sento in chiave futura di chi vede grandi certezze: in questa squadra ci sono 6-7 buoni giocatori da cui ripartire, mentre tutto il resto è da cambiare. Falcinelli non è un giocatore da Fiorentina: Corvino fa un mercato pensando di essere il Lecce, mentre la Fiorentina dovrebbe lottare sempre per le prime 5-6 posizioni. Il calcio però ti presenta sempre il conto prima o dopo: negli ultimi due anni la gestione complessiva non è stata buona. Spero che dalla prossima stagione si torni a fare calcio".

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