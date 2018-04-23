Bucchioni: "Fiorentina? Si salvano in 6-7, il resto via. Corvino pensa di essere ancora al Lecce..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento viola ai microfoni di Radio Bruno: "Questa è una squadra palesemente svuotata. Io mi alzo ancora in piedi per quello che ha fatto la Fiorentina n...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento viola ai microfoni di Radio Bruno: "Questa è una squadra palesemente svuotata. Io mi alzo ancora in piedi per quello che ha fatto la Fiorentina nel periodo dopo la tragedia Astori, ma basta poco per metterla a nudo, è stata sufficiente una prova sotto tono di Chiesa, che spesso ha trascinato, e l’assenza di Pezzella. Mi fanno paura i discorsi che sento in chiave futura di chi vede grandi certezze: in questa squadra ci sono 6-7 buoni giocatori da cui ripartire, mentre tutto il resto è da cambiare. Falcinelli non è un giocatore da Fiorentina: Corvino fa un mercato pensando di essere il Lecce, mentre la Fiorentina dovrebbe lottare sempre per le prime 5-6 posizioni. Il calcio però ti presenta sempre il conto prima o dopo: negli ultimi due anni la gestione complessiva non è stata buona. Spero che dalla prossima stagione si torni a fare calcio".