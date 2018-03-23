Bucchioni: "Anche Chiesa nella lista della spesa di Sarri. L'asso della Fiorentina a Napoli..."

Nel corso del suo editoriale per Tmw, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Federico Chiesa: “L’unica cosa che Sarri si è lasciato in sospeso è la sua reazione a una eventuale vittoria dello scudetto. Re...

Nel corso del suo editoriale per Tmw, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Federico Chiesa: “L’unica cosa che Sarri si è lasciato in sospeso è la sua reazione a una eventuale vittoria dello scudetto. Resterà a Napoli soltanto se troverà dentro di sé energie e motivazioni per ripartire con la stessa intensità per un nuovo ciclo. L’idea, comunque, è quella di rimanere e le condizioni economiche di De Laurentiis sono state apprezzate molto. Confermata anche la lista “della spesa”. Grimaldo è fatto, Giuntoli proverà a prendere Leno, Torreira, Keita Balde e Felipe Anderson. Forse anche Chiesa”.