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Brutta notizia per la Fiorentina, Chiesa si fa male con la nazionale. Problemi agli adduttori

Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa si è fermato nel corso dell'allenamento con la nazionale per un problema agli adduttori. Il talento viola ha interrotto l'allenamento, adesso bisogner...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 marzo 2019 17:34
Brutta notizia per la Fiorentina, Chiesa si fa male con la nazionale. Problemi agli adduttori - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa si è fermato nel corso dell'allenamento con la nazionale per un problema agli adduttori. Il talento viola ha interrotto l'allenamento, adesso bisognerà capire l'entità e la gravità dell'infortunio.

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