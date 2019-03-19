Brutta notizia per la Fiorentina, Chiesa si fa male con la nazionale. Problemi agli adduttori

Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa si è fermato nel corso dell'allenamento con la nazionale per un problema agli adduttori. Il talento viola ha interrotto l'allenamento, adesso bisogner...

Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa si è fermato nel corso dell'allenamento con la nazionale per un problema agli adduttori. Il talento viola ha interrotto l'allenamento, adesso bisognerà capire l'entità e la gravità dell'infortunio.