Brutta notizia per la Fiorentina, Chiesa si fa male con la nazionale. Problemi agli adduttori
Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa si è fermato nel corso dell'allenamento con la nazionale per un problema agli adduttori. Il talento viola ha interrotto l'allenamento, adesso bisogner...
A cura di Redazione Labaroviola
19 marzo 2019 17:34
Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa si è fermato nel corso dell'allenamento con la nazionale per un problema agli adduttori. Il talento viola ha interrotto l'allenamento, adesso bisognerà capire l'entità e la gravità dell'infortunio.