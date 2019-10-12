Brutta notizia per la Fiorentina, Chiesa si fa male con la nazionale, problema al flessore. Gli aggiornamenti
Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa per un problema al flessore è uscito infortunato al minuto 40 dell partita contro la Grecia della nostra nazionale. Da valutare le condizioni del gioc...
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 22:17
Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa per un problema al flessore è uscito infortunato al minuto 40 dell partita contro la Grecia della nostra nazionale. Da valutare le condizioni del giocatore viola che adesso farà ritorno a Firenze per curarsi con lo staff sanitario viola.