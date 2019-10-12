Labaro Viola

Brutta notizia per la Fiorentina, Chiesa si fa male con la nazionale, problema al flessore. Gli aggiornamenti

Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa per un problema al flessore è uscito infortunato al minuto 40 dell partita contro la Grecia della nostra nazionale. Da valutare le condizioni del gioc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 22:17
Brutta notizia per la Fiorentina, Chiesa si fa male con la nazionale, problema al flessore. Gli aggiornamenti - MILAN, ITALY - NOVEMBER 17: Federico Chiesa of Italy looks on during the UEFA Nations League A group three match between Italy and Portugal at Stadio Giuseppe Meazza on November 17, 2018 in Milan, Italy. (Photo by TF-Images/Getty Images)
MILAN, ITALY - NOVEMBER 17: Federico Chiesa of Italy looks on during the UEFA Nations League A group three match between Italy and Portugal at Stadio Giuseppe Meazza on November 17, 2018 in Milan, Italy. (Photo by TF-Images/Getty Images)
News
Fiorentina
Italia
Chiesa
Condividi

Brutta notizia per la Fiorentina, Federico Chiesa per un problema al flessore è uscito infortunato al minuto 40 dell partita contro la Grecia della nostra nazionale. Da valutare le condizioni del giocatore viola che adesso farà ritorno a Firenze per curarsi con lo staff sanitario viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok