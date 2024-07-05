Brutta gara per Nico Gonzalez e la sua Argentina, il 10 viola non si è preso la responsabilità di tirare il rigore

Si è giocata stanotte la partita tra Argentina e Ecuador valevole per i quarti di finale di Copa America, a spuntarla è stata l'Argentina ai calci di rigore. Nico Gonzalez è sceso in campo dal primo m...

Si è giocata stanotte la partita tra Argentina e Ecuador valevole per i quarti di finale di Copa America, a spuntarla è stata l'Argentina ai calci di rigore. Nico Gonzalez è sceso in campo dal primo minuto e ha giocato tutti i 90 minuti della partita senza però brillare o entusiasmare i tifosi della Seleccion, anche la partita di tutta l'Argentina è stata brutta e sottotono e nemmeno Messi ha giocato ai suoi livelli più alti. L'Argentina è andata in vantaggio al 35esimo minuto con goal di Lisandro Martinez ed è stata ripresa al 90esimo grazie alla rete di Rodriguez, ai calci di rigore il solito Dibu Martinez è decisivo per regalare le semifinali all'Albiceleste dopo che Messi aveva fallito il primo rigore della serie.

Una curiosità arriva dalla conferenza stampa di Scaloni che ha rivelato di essere stato molto indeciso se far calciare il rigore decisivo a Otamendi o a Nico Gonzalez, svelando di aver optato per il difensore perché è stato lui a volersi prendere la responsabilità. Continua dunque il rapporto difficile tra Nico e i calci di rigore, infatti il giocatore della Fiorentina dopo averne sbagliati 2 consecutivi si è sempre tirato indietro al momento di calciarli lasciando il pallone al compagno di turno

LE PAROLE DI ETO'O

https://www.labaroviola.com/etoo-ho-bei-ricordi-di-firenze-e-di-quando-ci-giocavo-da-avversario-era-una-bella-atmosfera/259607/