Eto'o: "Ho bei ricordi di Firenze e di quando ci giocavo da avversario, era una bella atmosfera"
L'ex fuoriclasse nerazzurro ha parlato oggi anche dell'esperienza al Franchi da avversario contro la Fiorentina
Samuel Eto'o, ex attaccante nerazzurro ed oggi presidente della federazione calcistica camerunense ha parlato della Fiorentina e di Firenze in occasione della ventottesima edizione del premio Fair play Menarini: "è un premio importante per me perché ho sempre portato rispetto a tutte le persone che ho conosciuto nel calcio ed è bello ritrovare tanti campioni del passato qui oggi."
Su Firenze e la Fiorentina: "Non ho mai visitato bene la città ma so che è molto bella, ho un bel ricordo del pubblico fiorentino perché spingeva tanto la squadra, mi divertivo a giocare qui. Spero che adesso lo stadio e il pubblico siano anche meglio".
Sui ricordi italiani: "Rimarrò sempre legato all'Inter, ho bellissimi ricordi dell'Italia, di Moratti che è stato un grande presidente ed una brava persona. Spero che l'Inter rivinca la Champions presto"
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