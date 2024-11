Bruno: “Su Kean mi sono ricreduto, fa la differenza. Vlahovic affare per i viola, quando segna?”

Intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club, trasmissione in onda su Radio Deejay, l’ex difensore viola Pasquale Bruno ha parlato anche del grande campionato dei viola:

“La Fiorentina sta facendo molto bene. Avevo tanti dubbi su Kean ma sta dimostrando che fa la differenza in un campionato comunque mediocre”.

“Adesso stanno parlando tutti di Vlahovic. Due anni fa sono stato il primo a dire che l’affare lo ha fatto la Fiorentina a venderlo a tutti quei milioni. Per me è un giocatore mediocre. Ma quando fa gol? Nelle partite decisive non c’è mai. L’anno scorso in Inter-Juventus sbaglia uno stop a cinque metri dalla porta. Se fa gol, con Allegri in panchina la Juventus avrebbe vinto sicuro e forse anche lo scudetto”.

