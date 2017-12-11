Brovarone: "Questa squadra farà ricredere tanti. Pezzella giocatore da Bayern, dovrebbe restare a Firenze dieci anni"

Bernardo Brovarone, intermediaro di mercato e tifoso viola ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "Al San Paolo la Fiorentina è stata più squadra del Napoli. I viola si sono trovati a loro ag...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2017 21:27

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