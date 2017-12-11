Brovarone: "Questa squadra farà ricredere tanti. Pezzella giocatore da Bayern, dovrebbe restare a Firenze dieci anni"
Bernardo Brovarone, intermediaro di mercato e tifoso viola ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "Al San Paolo la Fiorentina è stata più squadra del Napoli. I viola si sono trovati a loro ag...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 21:27
Bernardo Brovarone, intermediaro di mercato e tifoso viola ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "Al San Paolo la Fiorentina è stata più squadra del Napoli. I viola si sono trovati a loro agio con le indicazioni date da Pioli. Questa squadra potrebbe far ricredere molti di noi. Pezzella? Quando arrivò Pezzella dissi che che è un giocatore da Bayern Monaco, dovrebbe restare dieci anni qui a Firenze"