Brovarone: "Montella deve scuotere la squadra. Avrei messo un'altra formazione"

Queste le parole a Radio Bruno Toscana di Bernardo Brovarone: "La Fiorentina era condizionata sicuramente dalle assenze ma se non fosse stato per Dragowski la batosta sarebbe stata come quella di Cagl...

Queste le parole a Radio Bruno Toscana di Bernardo Brovarone: "La Fiorentina era condizionata sicuramente dalle assenze ma se non fosse stato per Dragowski la batosta sarebbe stata come quella di Cagliari. La squadra non ha più l'organizzazione giusta in campo, il centrocampo di oggi è da bassa classifica. Continuo a stimare Montella come allenatore ma questa situazione non mi piace per nulla. Gli 11 titolari non mi sono piaciuti, avrei messo un'altra formazione, la partita poi è stata gestita male. Deve scuotere lui la squadra, è lui quello che li guida. Per me nei titolari ci dovevano essere Lirola, Ghezzal e Sottil. Vlahovic è stato abbandonato in attacco visto che Ribery faceva il trequartista. Oggi non mi è piaciuto nemmeno il giovane. Alla squadra sta capitando qualcosa, cosa non lo so ma è una questione di testa e di organizzazione in campo, l'attenzione va rivolta nei confronti quindi di Montella".