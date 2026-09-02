Brovarone: "Grosso non è mai stato la prima scelta di Paratici, aveva sondato ben altri allenatori"

Il noto intermediario ha parlato di Fabio Grosso

L'operatore di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per analizzare le operazioni estive della Fiorentina: "Abbiamo assistito a una sessione focalizzata sul riequilibrio dei conti e caratterizzata da cessioni illustri. Questa volta, tuttavia, il livello tecnico dei nuovi innesti è indiscutibile. Ora spetta a Grosso trasformare questo gruppo in un collettivo affiatato; in contesti di grande cambiamento, l'impronta della guida tecnica è fondamentale. Mi auguro che la puntata sull'ex mister del Sassuolo si riveli vincente".

Subentrato in un secondo momento Brovarone ha poi proseguito: "Ritengo che Paratici abbia inizialmente sondato profili del profilo di Gasperini, virando su Grosso solo successivamente. Immagino sia rimasto contrariato per l'avvio poco brillante nelle prime due uscite, ma occorre concedere il giusto tempo al tecnico considerando la quantità di volti nuovi. Al contrario, mi hanno sorpreso le sue esternazioni su Kean, apparse discordanti rispetto alla linea del club".

L'impatto di Goncalves e la retroguardia In conclusione, un punto sul portoghese e sul reparto arretrato: "Goncalves possiede grandi qualità e un bagaglio d'esperienza europea rilevante: un colpo di spessore piazzato sul traguardo della sessione. Noto invece qualche affanno al centro della difesa, con un Dragusin non ancora al top della forma. Allo stato attuale, la cerniera centrale più affidabile mi sembra quella formata da Pongracic e Ranieri".