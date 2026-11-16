Brovarone: "Fagioli fortissimo in una macchina perfetta, ma rischia di fare come Chiesa per l'età"

"Lo vorrei vedere realizzato e felice, ma non si sa perché non esce da questo guscio"

Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Nazionale e Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Nazionale? Un bilancio iniziale positivo sì, non si può far finta di nulla. La partita di ieri è stata per certi aspetti preoccupante ma spero sia stata dettata da una mancanza di energia dopo la Francia. Non mi ha fatto impazzire il ct nelle scelte ma ha coraggio buttando dentro giocatori e prendendosi rischi importanti. Il Belgio è veramente una bella squadra ma dobbiamo raccattare con il setaccio tutte le cose buone. Mancini si sta dedicando con grande dedizione e umiltà perché non era facile all'inizio.

Fagioli? La mia tendenza sarebbe quella di lasciarlo in pace. Mi fa tenerezza ma non in termini offensivi. Lo vorrei vedere realizzato e felice, ma non si sa perché non esce da questo guscio. Di tempo ne è passato e ha cercato di far emergere la sua personalità, non penso sia un ragazzo senza carattere. Penso faccia parte di quella schiera di ragazzi sensibili, eleganti, ma il calcio è un mondo spietato. L'età va avanti e tra 2 anni ne ha 28, rischi di essere un Chiesa 2.0. Prima di venderlo ci pensi tanto perchè poi di prestazioni ne sforna: in una macchina perfetta è un giocatore fortissimo, se tutto va male lui affonda. Non so se sia il caso di decretarlo come mezzo giocatore o continuare a insistere.