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Brovarone: "I Della Valle hanno rifiutato un'offerta da 130 milioni per la Fiorentina da imprenditori russi"

Il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno della cessione della Fiorentina. Queste le sue parole: "Io ho avuto notizie che in questo mese la Fiorentina ha rifiutato e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2017 19:38
Brovarone: "I Della Valle hanno rifiutato un'offerta da 130 milioni per la Fiorentina da imprenditori russi" -
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Il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno della cessione della Fiorentina. Queste le sue parole: "Io ho avuto notizie che in questo mese la Fiorentina ha rifiutato e rispedito al mittente un'offerta di 130 milioni di euro fatta da un gruppo russo per l'acquisizione della società viola. Questo fa capire e fa riflettere quale sia la valutazione che viene data alla società dalla famiglia Della Valle"

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