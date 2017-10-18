Brovarone: "I Della Valle hanno rifiutato un'offerta da 130 milioni per la Fiorentina da imprenditori russi"

Il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno della cessione della Fiorentina. Queste le sue parole: "Io ho avuto notizie che in questo mese la Fiorentina ha rifiutato e...

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2017 19:38

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