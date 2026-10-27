Brovarone critica Paratici: "Lui è il principale colpevole, abbiamo strapagato dei giocatori che non rendono"

L'intermediario ha parlato di Fiorentina e del direttore viola

Bernardo Brovarone ha tracciato un quadro decisamente critico e amaro sulla situazione in casa Fiorentina all'indomani della pesante sconfitta contro l'Inter, con l'ambiente viola sprofondato a livelli minimi di morale e fiducia. Di seguito i punti chiave del suo intervento ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno.

Sulla debacle di San Siro

"Ho visto una formazione come il Club Brugge andare a San Siro e rifilare quattro gol all'Inter, tornando a casa con il sorriso e in totale serenità. Oggi, invece, si parla della Fiorentina come se fosse una squadra di categoria inferiore, costretta a difendersi con il casco contro chiunque. Ci troviamo in uno stato comatoso sotto il profilo dell'autostima e delle motivazioni, in una condizione davvero miserabile. Non riusciamo a uscire da questa prigione nemmeno dopo aver investito centinaia di milioni, finendo anzi per ritrovarci a battere ogni record negativo della storia di questa società. Sulla carta, la qualità di questa campagna acquisti era da squadra di vertice, da secondo o terzo posto, un fatto mai visto prima a Firenze. La mia speranza è solo quella di tornare a vedere una squadra competitiva e brillante, capace di trasmettere ambizione e gioia ai tifosi".

Le responsabilità di Paratici