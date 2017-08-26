Brovarone: "Corvino mi ha detto di aver provato a portare alla Fiorentina il terzino destro Zabaleta. Poi.."

Gli ho chiesto come mai non avesse preso Zabaleta come terzino e mi ha risposto di averci parlato" il retroscena di Brovarone su Zabaleta

L'intermediaro di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Ho parlato con Pantaleo Corvino e gli ho chiesto perché non avesse pensato a Pablo Zabaleta, terzino destro che a giugno ha terminato la sua esperienza con il Manchester City. A sorpresa mi ha risposto dicendomi che già a febbraio aveva contattato l’entourage dell’argentino per valutare se fosse possibile portarlo a Firenze. Alla fine l’operazione non è andata in porto e Zabaleta si è poi trasferito al West Ham"