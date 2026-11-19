Brovarone consiglia: "Basta colpire giocatori in difficoltà come Fagioli e Oulai"

"Il percorso di questi due giocatori è stato come un cartone animato: prima vendiamo Fagioli e poi si prende Oulai, poi si esonera l'allenatore e torna l'allenatore di Fagioli per cui Oulai fuori..."

Bernardo Brovarone è intervenuto a Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina al termine della sosta delle nazionali. Queste le sue parole:

"Non mi appoggio allo spessore della squadra che affrontiamo. Il Monza è la squadra più modesta del campionato a mio parere, in casa concede. Ha una punta giovane molto forte e qualche giocatore interessante. Questa volta lo dico io: è una partita da vincere. Poi per il calendario è un momento di dare un colpo di coda forte. Siamo troppo fisiologicamente conservativi perché siamo tutti in uno stato di insicurezza. La discontinuità spinge a non fidarsi mai di questa squadra. Ma se decidessero di correre tanto e bene non c'è niente che può limitarla. La parte mentale poi si è andata a farsi benedire molte volte e non si capisce il motivo come nella partita contro il Genoa.

Vanoli considerato leader dai giocatori? Penso che Vanoli abbia un altro genere di limiti ma non riesco a dare un pensiero definitivo su Vanoli. Non sono uno specialista e troppo competente a livello di tattica ecc...Basta con tutte queste attenuanti perché tutti siamo chiamati a dare delle risposte e di fare più o meno il massimo delle nostre possibilità. Ma questi sono dei professionisti, ma qua si chiacchiera dalla mattina alla sera però i risultati li devono dare loro. Ci danno tanta materia per chiacchierare, ma non in maniera serena e logica.

Se fossi l'entourage di Fagioli cosa gli diresti? Fagioli ha il miglior entourage che può avere un giocatore. Branchini è il migliore a livello umano in un mondo disintegrato come quello del calcio. Quindi per lui non sarà mai un problema. Sapranno benissimo come agire, ma la figura dell'agente, che a me non riguarda, intacca anche la sfera psicologica del calciatore. Ma anche questo tema basta perché gli stati d'animo sia di Fagioli che di Oulai sono stati destabilizzati. Il percorso di questi due ragazzi è stato un cartone animato: prima vendiamo Fagioli e poi si prende Oulai, poi si esonera l'allenatore e torna l'allenatore di Fagioli per cui Oulai fuori... Questi ragazzi non hanno mai avuto certezze e gli stati d'animo sono stati sollecitati pesantemente. Anche dal momento che ogni settimana vengono colpiti. Una volta fanno un partitone in Nazionale e poi la settimana dopo vengono bocciati pesantemente, non hanno certezze. Per certi aspetti alcuni giocatori che sono in difficoltà basta colpirli da una parte e dall'altra.