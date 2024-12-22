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Bove torna al Franchi, sarà in tribuna per Fiorentina-Udinese. È la prima volta dopo la grande paura

Edoardo Bove tornerà al Franchi, lo scrive Sara Meini, giornalista RAI. È questa la bella notizia della giornata con il centrocampista della Fiorentina che sarà sugli spalti dello stadio viola in occa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2024 16:32
Bove torna al Franchi, sarà in tribuna per Fiorentina-Udinese. È la prima volta dopo la grande paura - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Edoardo Bove tornerà al Franchi, lo scrive Sara Meini, giornalista RAI. È questa la bella notizia della giornata con il centrocampista della Fiorentina che sarà sugli spalti dello stadio viola in occasione della sfida contro l'Udinese in programma domani alle ore 18.30. Bove tornerà di nuovo al Franchi dopo la grande paura di quel Fiorentina-Inter che ha visto il malore del classe 2002.

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