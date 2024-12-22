Bove torna al Franchi, sarà in tribuna per Fiorentina-Udinese. È la prima volta dopo la grande paura

Edoardo Bove tornerà al Franchi, lo scrive Sara Meini, giornalista RAI. È questa la bella notizia della giornata con il centrocampista della Fiorentina che sarà sugli spalti dello stadio viola in occa...

Edoardo Bove tornerà al Franchi, lo scrive Sara Meini, giornalista RAI. È questa la bella notizia della giornata con il centrocampista della Fiorentina che sarà sugli spalti dello stadio viola in occasione della sfida contro l'Udinese in programma domani alle ore 18.30. Bove tornerà di nuovo al Franchi dopo la grande paura di quel Fiorentina-Inter che ha visto il malore del classe 2002.

DA NAPOLI RIVELANO: "BIRAGHI VERSO L'AZZURRO

https://www.labaroviola.com/da-napoli-riportano-bisogna-capire-se-biraghi-arrivera-in-azzurro-da-solo-o-in-uno-scambio-con-folorunsho/281899/