Da Napoli riportano: "Bisogna capire se Biraghi arriverà in azzurro da solo o in uno scambio con Folorunsho"

Il terzino viola è vicino a lasciare a gennaio il club di Commisso dopo anni in cui è stato un titolare inamovibile

Il giornalista RAI Ciro Venerato vicino alle questioni napoletane, ospite a Canale 21, ha parlato di mercato anche in ottica viola dal momento che varie pedine delle due squadre sono incastrate: "Ai viola piace Folorunsho che, a Napoli, fa fatica e non ha spazio quindi potrebbe partire a gennaio in questa direzione. Non sappiamo ancora se l'affare avrà un legame con Biraghi o meno, infatti l'ex capitano della Fiorentina è stato richiesto da Conte ed i dialoghi tra i club sono intensi. Il Napoli ha provato a mettere dentro Spinazzola, ma alla Fiorentina non interessa infatti l'agente lo sta cercando di piazzare all'estero. Quello che dobbiamo capire è se si tratta di due operazioni distinte o se verrà fatto uno scambio."

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