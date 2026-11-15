Bove sicuro: "Date tempo alla Fiorentina, anche con Palladino abbiamo avuto un inizio difficile"

"Credo che il percorso della Fiorentina non sia a breve termine, ma a lungo termine. Secondo me è presto per giudicare"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.it in occasione dell'iniziativa "ConTe in un battito" organizzata per promuovere l'impegno nella diffusione della cultura del primo soccorso. Bove si è soffermato anche sul momento della Fiorentina e del suo legame con l'ambiente Viola, ecco le sue parole:

La Fiorentina rappresenta un altro capitolo importante della tua vita. Che cosa pensi del momento dei viola? Vedi similitudini o differenze tra la tua Fiorentina e quella attuale?"Penso che la Fiorentina abbia iniziato un percorso con un nuovo allenatore e tanti nuovi giocatori, ai quali bisogna dare il tempo di lavorare e di trovare le giuste misure. Credo quindi che il percorso della Fiorentina non sia a breve termine, ma a lungo termine. Secondo me è presto per giudicare. Allo stesso tempo, durante la mia esperienza alla Fiorentina, con mister Palladino avevamo trovato la giusta quadra dopo un inizio difficile. Abbiamo ottenuto otto vittorie consecutive e, se vogliamo, avevamo trovato un certo tipo di alchimia anche un po' per caso. Ci sono quelle annate in cui, dentro lo spogliatoio, determinate cose funzionano e quella era una di queste. Spero comunque che la Fiorentina abbia la possibilità di riprendersi, ma non metto in dubbio tutto il lavoro che è stato fatto".

Quanto è rimasto forte il tuo legame con Firenze?"È fortissimo il mio legame con Firenze. Sono rimasto lì per tutto l'anno dopo l'arresto cardiaco e le persone mi hanno aiutato. Quando mi vedevano per strada, mi davano un abbraccio e mi trasmettevano forza per andare avanti. La stessa società è stata vicina a me e alla mia famiglia, mi ha dato la possibilità di seguire la squadra da vicino, in casa, in trasferta, un po' ovunque. Non era scontato. La famiglia Commisso, lo stesso mister e i miei compagni mi hanno dato la possibilità di rimanere all'interno del gruppo squadra, anche se in qualche modo l'evento del primo dicembre mi aveva portato un po' fuori. Ho avuto anche l'opportunità di osservare da vicino il lavoro di mister Palladino. È un'esperienza incredibile che porterò sempre con me, perché poter vedere come lavora un allenatore di massimo livello è qualcosa di straordinario".