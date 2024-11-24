Bove: "Se vinciamo quando non giochiamo bene vuol dire che siamo una grande squadra. Nessuna rivincita"

Edoardo Bove ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Como, queste le parole del centrocampista viola:"Con Colpani adesso nello spogliatoio abbiamo visto un po di Be...

Edoardo Bove ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Como, queste le parole del centrocampista viola:

"Con Colpani adesso nello spogliatoio abbiamo visto un po di Berrettini (ride ndr). Siamo li in classifica e vogliamo duramente come abbiamo fatto oggi, è mancata un pò di qualità ma quando vinci questa partita vuol dire che hai qualcosa in più, abbiamo fatto meno del solito ma sono vittorie da grande squadre. Vogliamo continuare a restare li e dobbiamo lavorare per questo.

Abbiamo la consapevolezza di giocare alla pari con tutte, va dimostrato in campo e non è facile, questo campionato è molto equilibrato, dobbiamo giocare al massimo ogni partita, ce la possiamo giocare al massimo per tutte le individualità che abbiamo.

Non provo un sentimento di rivincita nei confronti della mia ex squadra, io gioco per me stesso e voglio diventare sempre più forte, penso solo a me e davvero non penso a chi ha preso la decisione di mandarmi via da Roma. Se conoscessi il segreto per non prendere mai gol saremmo prima e magari non lo direi (ride ndr), bisogna lottare su ogni palla e se posso dirlo serve anche un po di fortuna ma va cercata"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL COMO

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