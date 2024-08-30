Bove in partenza per Firenze saluta la Roma: "Meritavo finale diverso. Ora felice per quello che arriverà"

Bove è in partenza per Firenze. Intercettato alla Stazione Termini di Roma ha rilasciato alcune parole per salutare Roma ed i tifosi romanisti

Edoardo Bove ha parlato al momento della sua partenza dalla stazione di Roma Termini con direzione Firenze. Il centrocampista passa in viola nell'ultimo giorno di mercato con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto da 10,5 milioni che può diventare obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze del giocatore in maglia viola.

"Faccio un saluto ai tifosi della Roma. Dispiace un po' per come è andata, credo che sia io che i tifosi romanisti meritassimo un finale diverso. Ma sono felice per quello che arriverà e sono fiducioso, ringrazio i tifosi perché mi hanno dimostrato sempre grande affetto", ha detto Bove a Sky Sport. Lo riporta TMW.

KEAN CONVOCATO DA SPALLETTI IN NAZIONALE PER LA NATIONS LEAGUE

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