Bove è già carico: "Da oggi un nuovo inizio, siete pronti? Devi sapere che Noi non ti lasceremo mai sola"

Edoardo Bove è uno degli ultimi acquisti della sessione estiva di calciomercato della Fiorentina. Arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto condizionato al 60% delle presenze, Bove si co...

Edoardo Bove è uno degli ultimi acquisti della sessione estiva di calciomercato della Fiorentina. Arrivato dalla Roma in prestito con diritto di riscatto condizionato al 60% delle presenze, Bove si contenderà la maglia con Amir Richardson per sostituire Sofyan Amrabat nello scacchiere di Raffaele Palladino. Dopo le foto di rito, il centrocampista italiano ha voluto mandare un messaggio ai tifosi viola attraverso il suo profilo Instagram: "Da oggi un nuovo inizio, siete pronti? Devi sapere che Noi non ti lasceremo mai sola".

AG. BIANCO: “È FELICE DI RIABBRACCIARE NESTA A MONZA. GRATI ALLA FIORENTINA, MA CI ASPETTAVAMO ALTRO”

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