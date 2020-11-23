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Borja Valero suona la carica "Testa bassa, bocca chiusa e lavorare sodo è l’unica ricetta"

Borja Valero festeggia le 250 presenze in Serie A caricando la squadra sui social

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 novembre 2020 22:49
Borja Valero suona la carica "Testa bassa, bocca chiusa e lavorare sodo è l’unica ricetta" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Borja Valero in allenamento


Borja Valero, sceso in campo nei minuti finali di Fiorentina - Benevento, ha raggiunto le 250 presenze complessive in Serie A.
Il centrocampista spagnolo ha "festeggiato" il traguardo con un post su Instagram sottolineando l'amaro in bocca lasciato dalla sconfitta e dal momento duro che stanno attraversando i Viola. Ecco le parole dello spagnolo ed il post apparso nel profilo ufficiale del calciatore:

"Bellissimo traguardo ma purtroppo non c’è niente da festeggiare. Testa bassa, bocca chiusa e lavorare sodo è l’unica ricetta".

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