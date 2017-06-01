Borja Valero si tatua la coordinate di Ponte Vecchio sul braccio: "Sulla mia pelle per sempre"

L'ennesimo segno di amore di Borja Valero per Firenze e i suoi posti. Ecco la foto del suo tatuaggio e del suo messaggio su Instagram

Borja Valero e il suo amore viscerale per Firenze e per le sue vie, i suoi posti, i suoi luoghi. Ennesimo esempio è il tatuaggio che il centrocampista spagnolo della Fiorentina si è fatto sul braccio, postando la foto su Instagram. Ecco il post del prossimo capitano della Fiorentina: