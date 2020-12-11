Borja Valero parla del suo tatuaggio: "È un privilegio vivere in questa città"
Valero ha parlato sui canali ufficiali del club della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2020 18:21
- Il post su Instagram di Borja Valero
Il centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha raccontato la storia del tatuaggio con le coordinate di Ponte Vecchio di Firenze e il motivo di quel tatuaggio: "Insieme ad alcuni miei cari amici ci siamo fatti un tatuaggio con le coordinate del Ponte Vecchio. Questo perché fin da subito ho capito bene cosa significa per i fiorentini questa città, il loro legame ed il modo di viverla, è difficile da spiegare. Poterla vivere tutti i giorni per me è un grandissimo privilegio".
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