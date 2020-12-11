Labaro Viola

Borja Valero parla del suo tatuaggio: "È un privilegio vivere in questa città"

Valero ha parlato sui canali ufficiali del club della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2020 18:21
Borja Valero parla del suo tatuaggio: "È un privilegio vivere in questa città" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Social
Fiorentina
Borja Valero
Tatuaggio
Condividi

Borja Valero parla del suo tatuaggio: "È un privilegio vivere in questa città"

  • Il post su Instagram di Borja Valero

Il centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha raccontato la storia del tatuaggio con le coordinate di Ponte Vecchio di Firenze e il motivo di quel tatuaggio: "Insieme ad alcuni miei cari amici ci siamo fatti un tatuaggio con le coordinate del Ponte Vecchio. Questo perché fin da subito ho capito bene cosa significa per i fiorentini questa città, il loro legame ed il modo di viverla, è difficile da spiegare. Poterla vivere tutti i giorni per me è un grandissimo privilegio".

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI BELLINAZZO

https://www.labaroviola.com/bellinazzo-il-problema-nella-societa-viola-sta-nei-ricavi/123652/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok