Borja Valero parla del suo tatuaggio: "È un privilegio vivere in questa città"

Valero ha parlato sui canali ufficiali del club della Fiorentina.

Il post su Instagram di Borja Valero

Il centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha raccontato la storia del tatuaggio con le coordinate di Ponte Vecchio di Firenze e il motivo di quel tatuaggio: "Insieme ad alcuni miei cari amici ci siamo fatti un tatuaggio con le coordinate del Ponte Vecchio. Questo perché fin da subito ho capito bene cosa significa per i fiorentini questa città, il loro legame ed il modo di viverla, è difficile da spiegare. Poterla vivere tutti i giorni per me è un grandissimo privilegio".

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