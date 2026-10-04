Borja Valero: "Mastantuono farà più gol di Nico Paz, Franco deve vivere Firenze in tutto"
L'ex giocatore spagnolo ha parlato del dualismo tra argentini
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2026 13:57
A Sportmediaset l'ex giocatore viola Borja Valero ha parlato di Nico Paz e Mastantuono: "Credo che Franco farà più gol di Nico, ma di sicuro vorrei essere in Scaloni perché ha una bella scelta. A Franco consiglio di vivere Firenze, deve entrare in sintonia con i fiorentini e starà benissimo in città."