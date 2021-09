Borja Valero: “L’Inter ha una rosa importante, ma a Firenze c’è entusiasmo e Italiano è bravissimo”

Nel pre partita di Fiorentina-Inter ha parlato a Dazn l’ex calciatore delle due squadre Borja Valero:

“L’Inter ha una una rosa davvero importante. A Firenze c’è entusiasmo, la città è tornata a sorridere, non lo faceva da anni ed è bello vedere questa atmosfera. Italiano? A me è sempre piaciuto, lo Spezia lo davano tutti per retrocesso e invece ha fatto un bellissimo campionato”.

