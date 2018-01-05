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Borja Valero: "Grazie Firenze, mi sono emozionato. Ho dato tutto per la Fiorentina e oggi sono stato ringraziato"

Borja Valero commenta così a Premium Sport il pari di Firenze:"Peccato per non averla chiusa nel finale, dobbiamo fare di più, siamo stati in difficoltà ma abbiamo preso il pareggio alla fine, peccato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 23:55
Borja Valero: "Grazie Firenze, mi sono emozionato. Ho dato tutto per la Fiorentina e oggi sono stato ringraziato" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Borja Valero
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Borja Valero commenta così a Premium Sport il pari di Firenze:

"Peccato per non averla chiusa nel finale, dobbiamo fare di più, siamo stati in difficoltà ma abbiamo preso il pareggio alla fine, peccato. Ci manca un po' di agilità nel gioco, costruire con velocità e avere di più la palla perché speso l'abbiamo regalata, al di là di questo almeno ci portiamo a casa un punto. Emozione? Tanta, sono stato tanti anni qui vivendo bei momenti, è sempre un'emozione rivedere gente che ti ha voluto bene. Ringrazio tutta la gente che mi è sempre stata vicina e gli amici che hanno portato la mia maschera in tribuna. Ho sempre dato tutto per la maglia viola e loro mi hanno ringraziato, rispecchiando l'affetto che ho avuto anche io per questa città".

Internews.com

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