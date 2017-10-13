Borja Valero: "Ho già segnato al Milan con la Fiorentina. Montella, un grande rapporto e grandi risultati sul campo a Firenze"

Il mio primo gol l'ho fatto proprio al Milan. Ci proverò anche nel derby" così Borja Valero ha parlato a Sport Mediaset

Intervistato in esclusiva da Premium Sport a due giorni dal derby di Milano, Borja Valero ha confessato il suo auspicio di bucare per la seconda volta in carriera il Milan, dopo esserci già riuscito con la maglia della Fiorentina: "Ne ho fatto solo uno nella mia stagione d'esordio in Serie A, proprio al Milan. Io provo sempre ad aiutare la squadra, non è la mia caratteristica, ma sarebbe bello segnare ancora".

Lo spagnolo, poi, parla così del suo attuale allenatore e del suo ex, rivali domenica sera: "Con Montella ho un grande rapporto, siamo stati tre anni insieme e ci siamo tolti con tante soddisfazioni in campo. A lui piace vincere, proveremo a fare di tutto per non permetterglielo. Spalletti? Mi ha portato qua a Milano, mi ha dato fiducia fin dall'inizio: è una bellissima cosa per un giocatore".

Fcinternews.it