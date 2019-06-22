Borja Valero ed il suo eventuale ritorno. Il cartellino costa 2-3 milioni ma le due parti...
Secondo quanto scritto ne La Repubblica i viola stanno dialogando con l'Inter per il centrocampista Borja Valero. Fuori dai piani di Conte, i dirigenti nerazzurri lo cedono per 2-3 milioni ma le due p...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 13:10
Secondo quanto scritto ne La Repubblica i viola stanno dialogando con l'Inter per il centrocampista Borja Valero. Fuori dai piani di Conte, i dirigenti nerazzurri lo cedono per 2-3 milioni ma le due parti sono ancora molto distanti.