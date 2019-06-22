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Borja Valero ed il suo eventuale ritorno. Il cartellino costa 2-3 milioni ma le due parti...

Secondo quanto scritto ne La Repubblica i viola stanno dialogando con l'Inter per il centrocampista Borja Valero. Fuori dai piani di Conte, i dirigenti nerazzurri lo cedono per 2-3 milioni ma le due p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 13:10
Borja Valero ed il suo eventuale ritorno. Il cartellino costa 2-3 milioni ma le due parti... - Borja Valero Inter
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Secondo quanto scritto ne La Repubblica i viola stanno dialogando con l'Inter per il centrocampista Borja Valero. Fuori dai piani di Conte, i dirigenti nerazzurri lo cedono per 2-3 milioni ma le due parti sono ancora molto distanti.

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