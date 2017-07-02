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Borja Valero come Prandelli, ecco un'altra vittima dei teatrini della Fiorentina

La storia ancora una volta si ripete a Firenze, l'analisi della Repubblica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2017 11:13
Borja Valero come Prandelli, ecco un'altra vittima dei teatrini della Fiorentina -
Rassegna Stampa
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Firenze e l'amore dei tifosi viola. Da Borja a Prandelli.Probabilmente, la famiglia del centrocampista spagnolo non avrebbe mai pensato che un giorno ci sarebbe stato uno strappo, che qualcuno gli avrebbe consigliato di trovarsi un’altra squadra per poi uscir fuori col solito giochetto del tradimento. Dopo Prandelli, dunque, ecco un altra vittima dei teatrini di casa Fiorentina. Non è il primo, non sarà neanche l’ultimo. Così riporta La Repubblica.

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