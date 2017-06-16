Borja Valero chiama Pioli e scaccia i dubbi sul suo futuro: "Voglio restare alla Fiorentina"

È bastata una telefonata per scrivere la parola fine sulla querelle legata al futuro di quello che sarà il capitano della Fiorentina

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica pare che la parola fine sulla querelle legata al futuro di Borja Valero sia stata scritto dallo stesso giocatore. Infatti, come si legge sulle pagine del quotidiano, pare che il centrocampista spagnolo abbia provveduto in prima persona chiamare il nuovo allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, al fine di confermare la sua volontà di continuare la sua esperienza con la maglia della Viola, della quale nella prossima stagione sarà anche il capitano.