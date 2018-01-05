"Borja esta siempre es tu casa" "Bentornato a casa Borja" la Fiesole omaggia così Borja Valero a fine partita
Un vero e proprio omaggio quello che oggi tutto il pubblico viola e la Curva Fiesole ha riservato a Borja Valero, per la prima volta al Franchi da avversario della Fiorentina dopo cinque anni intensi...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 22:40
Un vero e proprio omaggio quello che oggi tutto il pubblico viola e la Curva Fiesole ha riservato a Borja Valero, per la prima volta al Franchi da avversario della Fiorentina dopo cinque anni intensi a Firenze. Ecco gli striscioni della Fiesole