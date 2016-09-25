Borja: "Dominato, ma conta vincere. Voglio finire la carriera qui"

Borja Valero ha parlato ai microfoni di Premium Sport a fine gara: "Il rigore? Ero lontano dall'azione. Non ha fischiato, e basta. Abbiamo dominato per tutta la partita, al di là delle ripartenze. Han...

Borja Valero ha parlato ai microfoni di Premium Sport a fine gara: "Il rigore? Ero lontano dall'azione. Non ha fischiato, e basta. Abbiamo dominato per tutta la partita, al di là delle ripartenze. Hanno creato poco, e li abbiamo chiusi in area. Dobbiamo essere contenti. Quello che conta è vincere, e non conta aver tirato tanto, se poi non prendi la porta. Fine carriera in viola? Mi piacerebbe, sarebbe perfetto per me. L'ho detto altre mille volte".