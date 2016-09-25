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Borja: "Dominato, ma conta vincere. Voglio finire la carriera qui"

Borja Valero ha parlato ai microfoni di Premium Sport a fine gara: "Il rigore? Ero lontano dall'azione. Non ha fischiato, e basta. Abbiamo dominato per tutta la partita, al di là delle ripartenze. Han...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2016 23:02
Borja: "Dominato, ma conta vincere. Voglio finire la carriera qui" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Borja Valero ha parlato ai microfoni di Premium Sport a fine gara: "Il rigore? Ero lontano dall'azione. Non ha fischiato, e basta. Abbiamo dominato per tutta la partita, al di là delle ripartenze. Hanno creato poco, e li abbiamo chiusi in area. Dobbiamo essere contenti. Quello che conta è vincere, e non conta aver tirato tanto, se poi non prendi la porta. Fine carriera in viola? Mi piacerebbe, sarebbe perfetto per me. L'ho detto altre mille volte".

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