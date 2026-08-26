Boniek: "La Roma ha giocato contro una squadra che non ha creato niente, è stata una passeggiata"

L'ex giocatore polacco ha commentato la sconfitta viola

La Roma può puntare allo Scudetto? È l'interrogativo che si pongono i tifosi giallorossi dopo il netto successo contro la Fiorentina. Zbigniew Boniek ha espresso la sua opinione a Tuttomercatoweb.com: "Inviterei alla prudenza. La Roma è partita col piede giusto, ma è decisamente presto per trarre conclusioni affrettate. La cavalcata sarà lunga, senza dimenticare gli impegni tra la nuova fase di Champions e la Coppa Italia".

"Avvio positivo per la Roma, ma..." "L'inizio dei giallorossi è stato convincente, tuttavia si sono trovati davanti un'avversaria ancora in fase di cantiere, dove ciascuno pensava all'azione individuale. La Fiorentina non ha opposto alcuna resistenza e la Roma ne ha approfittato gestendo la gara a proprio piacimento".

"Fiorentina troppo individuale" "A mio avviso l'Inter resta una spanna sopra la concorrenza, con la Roma subito dietro nel gruppo delle inseguitrici. La formazione di Gasperini, però, ha dato l'impressione di essere un gruppo davvero unito, in cui i ruoli e l'organizzazione di gioco sono chiari a tutti".