Bongiorni: "La Fiorentina ha un settore giovanile di prim'ordine, assurdo criticare Paratici"

Il talent scout ha detto il suo pensiero sul settore giovanile viola

n un intervento ai microfoni di Radio Bruno Toscana, il talent scout Antonio Bongiorni ha espresso il proprio punto di vista sul dibattito relativo ai vivai italiani, rispondendo alle considerazioni emerse recentemente:

"Mi stupisce che una figura esperta come Claudio Ranieri attribuisca le responsabilità ai settori giovanili. Per esprimersi su certi argomenti bisognerebbe aver vissuto quella realtà dall'interno; in ogni caso, spetta alla FIGC prendere provvedimenti in merito. Tra l'altro, la Fiorentina ha da sempre una tradizione d'eccellenza con la propria cantera, e l'ingaggio di Paratici rappresenta la garanzia che nell'arco di un quinquennio la società produrrà talenti di primissimo ordine. È evidente che l'ambiente pretenda riscontri immediati sul campo, ma ho la certezza che Paratici saprà pianificare al meglio anche a lungo termine. Il percorso intrapreso finora mi convince appieno: sono stati ingaggiati profili giovani, di grande qualità, affamati e ricchi di motivazione. Molti sostenitori gigliati che conosco respirano un'aria molto favorevole, e sono persuaso che nel giro di un biennio la Fiorentina tornerà a competere per traguardi di alto livello."