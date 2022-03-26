Bonaventura vuole bruciare i tempi: il centrocampista ha messo nel mirino la gara con l’Empoli

Bonaventura si allena ancora a parte, Italiano tra poco lo valuterà per capire se potrà giocare contro l'Empoli

Per Fiorentina-Empoli, Jack Bonaventura vuole esserci, il centrocampista marchigiano però si allena ancora a parte. Ieri anche ha svolto una seduta personalizzata, Italiano poi lo valuterà e comincerà a capire se ci sarà o meno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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