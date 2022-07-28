Bonaventura: "Stiamo crescendo, dovremo dimostrarlo anche in campionato. Dodò? Avvantaggiato da De Zerbi"

Dodo ha lavorato con De Zerbi, che come stile di gioco è simile a Italiano, questo può avvantaggiarlo

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno direttamente dal ritiro viola in Austria, Giacomo Bonaventura ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina:

“Stiamo continuando ad allenarci sulla parte tattica e fisica, dobbiamo continuare sulla falsa riga di quanto fatto a Moena. È il secondo anno con lo stesso tecnico e ci sono diverse cose che si sono automatizzate, la squadra sta crescendo e dovremo dimostrarlo anche in campionato”.

CONDIZIONE “Io sto bene, mi piace questo modo di giocare. Il mio obbiettivo è divertirmi e aiutare la squadra, queste sono le cose più importanti”.

MIGLIORAMENTI “Per migliorare bisogna analizzare ciò che è stato fatto lo scorso anno e migliorare fase difensiva e di possesso”.

NUOVI ARRIVATI“Sono tutti giocatori con buone qualità e discreta esperienza. Dodô mi sembra che sia un buon giocatore che ha già giocato ad ottimi livelli ed è ancora giovane. L’anno scorso poi ha lavorato con De Zerbi, che come stile di gioco è simile a Italiano, questo può avvantaggiarlo”.

CONFERENCE LEAGUE “Sarà un occasione per crescere, farà bene a tutta la squadra anche in vista del campionato”.

ITALIANO “Il mister prova sempre delle situazioni tattiche diverse per provare a dare fastidio alla squadra avversaria, l’allenamento è sempre un mix di tattica e fisico”.

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