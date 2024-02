Bonaventura si è smarrito dal punto di vista atletico e mentale: tutto nasce da quel maledetto stallo sul rinnovo

La Fiorentina deve recuperare i leader. Recupero che nel caso di Giacomo Bonaventura è soprattutto di brillantezza mentale e atletica. Anche per il centrocampista marchigiano il 2024 sembra lontano anni luce dal 2023 e non uno attaccato all’altro. A dire il vero qualche segnale di inversione si era già visto tra novembre e dicembre, dovuto alla tallonite che ovviamente lo frenava se non addirittura a volte lo costringeva a stare fuori, ma poi gli affanni sono emersi chiari e lampanti da gennaio anche per il perdurare della situazione di stallo del rinnovo di contratto con un surplus di naturale nervosismo/insoddisfazione che certo non aiuta, anzi. I sei gol (l’ultimo il 3 dicembre alla Salernitana) e i due assist sono ormai un ricordo lontano: “Jack” c’è sempre stato nelle sei gare da gennaio a oggi, tirarsi indietro è concetti che non gli appartiene, ma è un altro Jack rispetto a quello visto nei primi tre-quattro mesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI GRAZIANI