Bonaventura prolunga il contratto fino al 2023, in Primavera potrebbe rinnovare fino al 2024

Far scattare il rinnovo automatico per un’altra stagione del contratto di Bonaventura: il segnale che la Fiorentina avrebbe giocato d’anticipo per mettere in pratica i piani del mercato che riguardavano gennaio. Il centrocampista marchigiano ha allungato fino a giugno 2023 (ma a primavera le parti potrebbero ritrovare per aggiungere un anno ancora considerando l’ottimo rendimento). Lo scrive Il Corriere dello Sport.

